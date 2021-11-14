Путин: истинные либералы не должны уподобляться лакеям

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Если либералы действительно желают добра России, то они сумеют найти общий язык с консервативными политиками, считает Владимир Путин. Об этом президент заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если под этим понимать что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: "Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги. Но это не истинный либерализм", – отметил глава государства.

В связи с этим он напомнил славянофилов и западников, у которых есть общая цель – развитие государства, и подчеркнул, что если либералы хотят добра своей стране, то они смогут найти общий язык с так называемыми почвенниками.

Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Путин заявил, что оппозиция в РФ жива и критикует власть жестче, чем в других странах мира. Он привел в пример "Газпром", который продает топливо в Европу и при этом, по словам президента, финансирует оппозиционные СМИ.

