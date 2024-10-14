Песков заявил, что решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято

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Решение о поездке Владимира Путина на предстоящий саммит G20 в Бразилии пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Когда решение будет принято, мы вас проинформируем", – сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для обсуждения ситуации вокруг Украины и международной безопасности. Однако он выразил сомнение, что российский президент посетит оба мероприятия.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18–19 ноября.