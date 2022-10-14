РФ поддерживает контакты с талибами в условиях подпитки Западом их оппонентов – Путин

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Россия поддерживает контакты с "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ), поскольку Запад оказывает поддержку противостоящим ему группировкам, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на саммите Россия – Центральная Азия в Астане, президент РФ отметил, что спецслужбы США, Великобритании и других западных стран подпитывают такие формирования и подталкивают их к обстрелу территорий приграничных государств.

"Мы осознаем связанные с этим риски и угрозы и поэтому поддерживаем необходимый уровень контактов с руководством движения талибов", – сказал Путин.

По его словам, Россия и государства Центральной Азии заинтересованы в том, чтобы не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане. Путин отметил, что Москва готова к тесному сотрудничеству с партнерами в данном вопросе.

"Конечно, нам нужно работать с действующими властями в Афганистане, вы позицию мою знаете. Но это тоже предмет нашего тщательного анализа и координации нашей работы на этом направлении", – добавил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в Афганистане по-прежнему наблюдается крайне сложная обстановка. По его словам, перспектива ее нормализации в настоящее время не просматривается.

15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну.

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