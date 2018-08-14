Собянин предложил выдавать лицензию на такси только водителям с российскими правами

14 августа, 11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Сергей Собянин предложил включить в федеральный закон требование о том, чтобы лицензию на работу в такси выдавали только водителям с российскими правами. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба.
По его словам, недавно в столице прошел форум "Такси", и одной из проблем, о которой говорили его участники, является то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами.
Собянин уточнил, что иностранные права выдаются не всегда адекватно, что служит дополнительным риском для пассажиров. Пока же такого требования нет, Собянин предлагает, чтобы агрегаторы указывали в мобильном приложении сведения о правах водителя. Тогда пассажиры сами смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого не российские права, или нет.
Ранее сообщалось, что на время массовых мероприятий в столице могут ввести фиксированные тарифы на услуги такси. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, в настоящий момент средний чек на поездку в столичном такси составляет 449 рублей.
В июле столичные власти начали проверку случаев завышения цен таксистами во время чемпионата мира по футболу. Отмечалось, что если факты завышения подтвердятся, нарушителям привлекут к административной ответственности.
"Москва в цифрах": столичное такси
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