Песков не подтвердил заявления о продлении зерновой сделки

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Россия не делала никаких заявлений относительно продления зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщалось, что Владимир Путин согласился с ним на ее продление.

До этого Эрдоган заявлял, что у него и лидера РФ общие позиции относительно черноморской зерновой инициативы. Также он выразил надежду на продление соглашения о зерновом коридоре.

Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. Путин говорил, что РФ согласится на продление зерновой сделки тогда, когда будут выполнены условия Москвы.

Новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет – Песков