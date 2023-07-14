17:27Экономика
Песков не подтвердил заявления о продлении зерновой сделки
Фото: kremlin.ru
Россия не делала никаких заявлений относительно продления зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщалось, что Владимир Путин согласился с ним на ее продление.
До этого Эрдоган заявлял, что у него и лидера РФ общие позиции относительно черноморской зерновой инициативы. Также он выразил надежду на продление соглашения о зерновом коридоре.
Последняя договоренность о продлении зерновой сделки была достигнута в мае. Ее действие истекает 17 июля. Путин говорил, что РФ согласится на продление зерновой сделки тогда, когда будут выполнены условия Москвы.
Новых элементов, касающихся продления участия России в зерновой сделке, нет – Песков
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