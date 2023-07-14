Эрдоган заявил о подготовке визита Путина в Турцию в августе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке визита российского лидера Владимира Путина в страну в августе этого года. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на главу турецкого государства.

Эрдоган также заявил об общих позициях с Путиным по зерновой сделке.

"Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина. <...> И у нас общие позиции относительно этой черноморской зерновой инициативы. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре", – сказал президент Турции.

Ранее Эрдоган выразил надежду на визит Путина в августе для обсуждения выдачи бойцов "Азова" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). По его словам, турецкая сторона уже дала объяснения Москве в связи с инцидентом.

Кроме того, президент Турции заявил о намерении обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий. Он отметил их высокую эффективность в тушении пожаров.

До этого стало известно, что командиры нацбатальона "Азов" вернулись на Украину после плена. Речь идет о командире "Азова" Денисе Прокопенко, исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандире Святославе Паламаре, майоре Нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике Нацгвардии Денисе Шлеге.

Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту Путину с предложениями по продлению зерновой сделки. По его словам, российский лидер получил письмо и уже приступил к его изучению.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки