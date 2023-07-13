Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным покупку российских самолетов-амфибий

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным покупку российских самолетов-амфибий. Об этом турецкий лидер сообщил во время поездки в Литву на саммит НАТО.

"Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки нескольких самолетов-амфибий. Эти самолеты очень эффективны в тушении (лесных) пожаров", – цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что российский президент приедет в Турцию в предстоящем августе. Он отметил, что в ходе этого визита планирует обсудить с Путиным в том числе выдачу Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

Комментируя возможный визит Путина в Турцию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что точных дат у него пока нет.

