Эрдоган заявил, что Анкара ускорит переговорный процесс по вступлению в ЕС

Фото: kremlin.ru

Анкара планирует ускорить переговорный процесс по теме вступления Турции в Европейский союз в роли полноправного члена. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам президентского пула по возвращении из Вильнюса.

По словам главы государства, в ЕС обстоит положительная атмосфера относительно оживления евроинтеграции Турции.

"Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима", – цитирует его ТАСС.

До этого Эрдоган сообщил, что вступление Турции в Европейский союз откроет путь Швеции в Североатлантический альянс. Он призвал западные государства выполнить все обещания. Турецкий лидер отмечал, что такое условие было передано американскому президенту Джо Байдену.