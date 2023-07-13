Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:19

Политика

Эрдоган заявил, что Анкара ускорит переговорный процесс по вступлению в ЕС

Фото: kremlin.ru

Анкара планирует ускорить переговорный процесс по теме вступления Турции в Европейский союз в роли полноправного члена. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам президентского пула по возвращении из Вильнюса.

По словам главы государства, в ЕС обстоит положительная атмосфера относительно оживления евроинтеграции Турции.

"Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление дистанции в вопросе безвизового режима", – цитирует его ТАСС.

До этого Эрдоган сообщил, что вступление Турции в Европейский союз откроет путь Швеции в Североатлантический альянс. Он призвал западные государства выполнить все обещания. Турецкий лидер отмечал, что такое условие было передано американскому президенту Джо Байдену.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика