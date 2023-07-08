11:19Политика
Точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет – Песков
Фото: AP Photo/Nedim Enginsoy
Контакты Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны, однако точные даты пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, готовится ли визит российского лидера в Турцию, о чем накануне заявил его турецкий коллега.
Эрдоган после проведенных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Путин может посетить Турцию в августе.
По его словам , Турция продолжает вести переговоры по вопросам обмена пленных как с Россией, так и с Украиной. Турецкий лидер добавил, что у него вновь будет возможность обсудить эту тему с Путиным в формате тет-а-тет.
Кроме того, Эрдоган сообщил, что рассчитывает на проведение переговоров с российским президентом касательно зерновой сделки как по телефону, так и очно.
Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки
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