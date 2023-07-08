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11:19

Политика

Точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет – Песков

Фото: AP Photo/Nedim Enginsoy

Контакты Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможны, однако точные даты пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, готовится ли визит российского лидера в Турцию, о чем накануне заявил его турецкий коллега.

Эрдоган после проведенных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Путин может посетить Турцию в августе.

По его словам , Турция продолжает вести переговоры по вопросам обмена пленных как с Россией, так и с Украиной. Турецкий лидер добавил, что у него вновь будет возможность обсудить эту тему с Путиным в формате тет-а-тет.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что рассчитывает на проведение переговоров с российским президентом касательно зерновой сделки как по телефону, так и очно.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

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