Путин может посетить Турцию в августе – Эрдоган

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Владимир Путин может посетить Турцию в следующем месяце. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после проведенных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция продолжает вести переговоры по вопросам обмена пленных как с Россией, так и с Украиной. Турецкий лидер добавил, что у него вновь будет возможность обсудить эту тему с Путиным в формате тет-а-тет.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что рассчитывает на проведение переговоров с российским президентом касательно зерновой сделки как по телефону, так и очно.

Ранее президент Турции выразил надежду на продление зерновой сделки после 17 июля хотя бы на три месяца. Он добавил, что сама республика выступает за продление механизма инициативы на два года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет внимательно следить за итогами переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки