Политолог заявил, что Турция попытается помочь России в рамках зерновой сделки

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Турецкая сторона попытается помочь Москве в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на слова политолога Алексея Чадаева.

Эксперт предположил, что, с одной стороны, будут замечены попытки тех, кто заинтересован в инициативе. Такие страны попытаются сподвигнуть что-то сделать. В первую очередь здесь речь идет о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, уточнил Чадаев.

"А с другой стороны, будут попытки организаторов санкций заблокировать это все. Зерновая сделка интересна как раз тем, что там есть неоднородность со стороны Запада", – отметил политолог.

Документ о продлении черноморской инициативы был подписан в мае. Действие соглашений истекает 17 июля. В МИД РФ не исключили, что зерновая сделка будет прекращена, если не получится решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша сообщили, что направили Владимиру Путину обращение с предложениями по зерновой сделке. Среди инициатив, в частности, есть пункт по расчету через Россельхозбанк.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва согласится на продление зерновой сделки в тот момент, когда будут выполнены условия российской стороны.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки