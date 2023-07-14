12:29Политика
Политолог заявил, что Турция попытается помочь России в рамках зерновой сделки
Фото: 123RF/aerocaminua
Турецкая сторона попытается помочь Москве в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на слова политолога Алексея Чадаева.
Эксперт предположил, что, с одной стороны, будут замечены попытки тех, кто заинтересован в инициативе. Такие страны попытаются сподвигнуть что-то сделать. В первую очередь здесь речь идет о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, уточнил Чадаев.
"А с другой стороны, будут попытки организаторов санкций заблокировать это все. Зерновая сделка интересна как раз тем, что там есть неоднородность со стороны Запада", – отметил политолог.
Документ о продлении черноморской инициативы был подписан в мае. Действие соглашений истекает 17 июля. В МИД РФ не исключили, что зерновая сделка будет прекращена, если не получится решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.
В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша сообщили, что направили Владимиру Путину обращение с предложениями по зерновой сделке. Среди инициатив, в частности, есть пункт по расчету через Россельхозбанк.
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Москва согласится на продление зерновой сделки в тот момент, когда будут выполнены условия российской стороны.
Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки
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