В Кремле переадресовали в Росстат вопрос о финансовом положении семей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать исследование Росстата о финансовых трудностях российских семей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом: это в среднем или по регионам. Не понимаю", – сказал он.

Представитель Кремля посоветовал обратиться за разъяснениями в Минэкономразвития или Росстат.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что российским семьям в 2020 году было в среднем необходимо 60,9 тысячи рублей в месяц для сведения концов с концами, что на 2,4 тысячи больше, чем в 2018 году. Оказалось, что 75,7% участников исследования испытывают небольшие или серьезные финансовые трудности, а 24,3% денег хватает на покупку только самого необходимого. При этом наблюдается положительная динамика: так, в 2018 году на трудности жаловались 79,5% домохозяйств, а в 2016 году – 84,6%.

