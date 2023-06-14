15:36Политика
Песков заявил, что РФ сможет выйти из зерновой сделки только после ее окончания
Фото: 123RF/aerocaminua
Россия сможет выйти из зерновой сделки возможно после ее окончания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По окончании", – ответил Песков на вопрос журналистов, может ли Россия выйти из зерновой сделки досрочно или по окончании текущего периода.
Накануне Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что Россия рассматривает выход из зерновой сделки. Он напомнил, что РФ несколько раз продлевала договоренности в интересах дружественных стран, однако условия Москвы при этом не выполнялись.
Как добавил Путин, всего 3% зерна в рамках сделки направляется в беднейшие страны. Значит, более 40% идет в страны Евросоюза. Россия готова поставлять зерно в бедные страны бесплатно, вопрос будет обсуждаться с лидерами стран Африки.
18 мая зерновая сделка была продлена до 17 июля. В МИД РФ указали на задачи, которые должны быть решены до окончания соглашений.
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