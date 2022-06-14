Правительство РФ расширило программу субсидирования найма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работодателям, которые примут на работу граждан ряда категорий, станет доступна поддержка от государства. Информация об этом появилась в телеграм-канале российского правительства.

Речь идет о людях, лишившихся работы из-за закрытия компаний или сокращения штата. Еще одна категория – сотрудники, которых в 2022 году перевели на постоянную работу к другому работодателю, однако сейчас они находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день. Также на поддержку смогут рассчитывать работодатели, трудоустроившие беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

Размер субсидии равен трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Осуществлять выплаты будут в три этапа: через месяц после найма работника, через три месяца и спустя полгода.

Чтобы получить господдержку, работодателю необходимо лично или с помощью портала "Работа России" обратиться в центр занятости для подбора персонала. Следующий шаг – направить заявление в ФСС. Осуществить это можно в формате онлайн благодаря системе "Соцстрах".

Результаты проведенного ранее опроса показали, что почти треть россиян (31%) боятся увольнения по инициативе работодателя. Работники транспортной и логистической сфер, а также сферы закупок опасаются увольнения сильнее всего, а представители науки и образования – меньше всего.

