Россия выходит из пандемии с минимальными потерями – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", – приводит РИА Новости его слова.
При этом глава государства выразил надежду на то, что и дальше в стране будет фиксироваться положительная динамика.э
Ранее Михаил Мурашко заявлял, что говорить о полном снятии ограничений в регионах РФ пока рано.
При этом он отмечал, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.
Как развивается ситуация с коронавирусом в России