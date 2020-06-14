Россия выходит из пандемии с минимальными потерями – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия выходит из пандемии коронавирусной инфекции с минимальными потерями. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями", – приводит РИА Новости его слова.

При этом глава государства выразил надежду на то, что и дальше в стране будет фиксироваться положительная динамика.э

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что говорить о полном снятии ограничений в регионах РФ пока рано.

При этом он отмечал, что благоприятная ситуация по коронавирусу наблюдается в 21 регионе страны. Список наиболее спокойных областей возглавляет Тюменская.