Собянин принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Состоялось заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. В нем приняли участие исполняющий обязанности главы Правительства РФ Андрей Белоусов, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Как передает портал мэра и правительства Москвы, на заседании были рассмотрены вопросы подготовки и введения рекомендаций для поэтапного открытия сферы услуг после снятия ограничительных мер. Кроме того, обсуждалась организация мониторинга системообразующих предприятий в субъектах РФ.

На заседании также присутствовали зампред правительства России Татьяна Голикова, заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко и главный санитарный врач России Анна Попова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил включить опыт работы в период пандемии в стандарты городских соцслужб. При этом градоначальник заявил о намерении привлекать к волонтерской деятельности больше добровольцев.

Кроме того, Собянин анонсировал дополнительные выплаты соцработникам. По словам мэра, доплаты составят 25 и 46 тысяч рублей.