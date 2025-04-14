Песков: Путин не обсуждал с Уиткоффом встречу с Трампом

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Владимир Путин предметно не обсуждал со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента назвал встречу главы государства и американского спецпосланника полезной и эффективной. По его словам, благодаря этому лидеры РФ и США могут получать информацию из первых рук.

"Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал для доведения информации друг для друга – канал, посредством которого можно, собственно, от главы государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам", – сказал Песков.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла 11 апреля в Президентской библиотеке Санкт-Петербурга. На переговорах, которые длились около 4,5 часа, стороны обсудили вопрос нормализации отношений РФ и США, а также урегулирование украинского конфликта.

Как после этого указывал Песков, Россия и США работают над реанимацией отношений и движение в этом направлении идет очень хорошо. Представитель Кремля также обратил внимание, что от контактов двух стран не стоит ждать молниеносных результатов. Это связано с тем, что в отношениях двух государств накопилось немало сложных и запущенных проблем.

