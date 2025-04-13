Песков: развитие отношений РФ и США идет очень хорошо

Фото: kremlin.ru

Россия и США работают над реанимацией отношений, и движение в этом направлении идет очень хорошо, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он высказался об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видеозапись их разговора опубликована в его телеграм-канале.

По словам Пескова, этот путь требует напряженных дипломатических и иных усилий и состоит из маленьких шагов. Он отметил, что важнее всего в этом деле воссоздать атмосферу хотя бы минимального взаимного доверия.

Представитель Кремля также обратил внимание, что от контактов РФ и США не стоит ждать молниеносных результатов. Это связано с тем, что в отношениях двух государств накопилось немало сложных и запущенных проблем.

При этом большое количество нюансов связано с возобновлением нормальной работы дипломатических представительств двух стран. Вместе с тем Песков обратил внимание на активные взаимные визиты спецпредставителей России и США.

"Идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей. И наш представитель (Кирилл. – Прим. ред.) Дмитриев, и американский представитель (Стивен. – Прим. ред.) Уиткофф обмениваются такими челночными визитами. Это очень хороший, надежный канал доведения позиций друг до друга", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "выслушивают сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальном положении дел и о реальном подходе на переговорах". По словам Пескова, это способствует продвижению дела.

Российские и американские делегации обсудили пути восстановления доверия на переговорах в Стамбуле 10 апреля. Как заявил посол России в США Александр Дарчиев, обе стороны признали необходимость устранения факторов, осложняющих двусторонние отношения.

Кроме того, российская и американская делегации договорились о беспрепятственном банковском обслуживании дипмиссий обеих стран. Достигнутые договоренности также гарантируют беспрепятственную оплату Россией взносов в ООН и другие международные организации.