Песков назвал изучение данных об утечке секретных документов США прерогативой спецслужб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль ознакомлен с информацией об утечке секретных документов Пентагона, однако их изучение – прерогатива спецслужб РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это скорее забота американских специальных служб, это не наша, наша забота – анализировать эти данные, по-прежнему ставить в сомнение их достоверность, но внимательно их изучать", – сообщил представитель Кремля.

Песков пояснил, что в связи с доступностью документов Пентагона в Сети российские власти были ознакомлены с ними. Вместе с тем в Кремле изучили все сообщения СМИ по данной теме.

Утекшие в Сеть секретные документы Пентагона содержали данные о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Расследованием произошедшего занялись в Минобороны и Минюсте США.

Накануне стало известно, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали подозреваемого в публикации секретных данным. Им оказался военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра.



ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

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