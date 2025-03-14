Путин запретил жителям стран Запада регистрировать недвижимость в Донбассе

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Владимир Путин ввел запрет на регистрацию без специального разрешения недвижимости в Донбассе и Новороссии для граждан из недружественных стран до 1 января 2028 года. Соответствующий указ российского президента опубликован на портале правовых актов.

Иностранцы не смогут зарегистрировать недвижимость в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Ранее российский лидер подписал указ о назначении единовременных выплат до шести миллионов рублей для ополченцев Донбасса, которые стали инвалидами. Речь идет о тех, кто участвовал в боевых действиях с 11 мая 2014 года. Инвалиды первой группы получат 6 054 415 рублей, второй – 5 236 250 рублей, третьей – 4 418 086 рублей.

Причинно-следственную связь между увечьем или заболеванием и участием лиц в боевых действиях в Донбассе будет определять военно-врачебная комиссия, говорится в документе.