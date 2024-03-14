Кремль сообщит, в какой день Владимир Путин проголосует на выборах президента

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, как и все граждане РФ, сможет проголосовать на выборах президента России в любой из трех дней с 15 по 17 марта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы вам сообщим", – ответил он на вопрос, когда действующий глава государства проголосует на выборах.

Ранее СМИ сообщили, что Путин проголосует на выборах президента РФ. При этом источник не уточнил, как именно он поучаствует в голосовании – дистанционно или на избирательном участке.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



Владимир Путин выступил с обращением перед выборами президента в России