В РФ запретили увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

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Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на увольнение одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До этого норма распространялась на одинокий родителей, чьим детям не исполнилось 14 лет.

Отмечается, что принятие закона позволит создать равные условия для исполнения родителями конституционных обязанностей по обеспечению получения их детьми основного общего образования.

Инициаторами законопроекта ранее стали депутаты от партии ЛДПР. Авторы законопроекта заявили, что эта инициатива поспособствует защите от потери работы людей, обеспечивающих ребенка в одиночку.

Позже документ одобрили депутаты нижней палаты парламента.



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