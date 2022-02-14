Путин проведет встречи с Лавровым и Шойгу 14 февраля

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Встречи пройдут 14 февраля и будут доступны журналистам, передает RT.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах проведения очной встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время. При этом информации о дате, месте и повестке предстоящей встречи глав двух государств пока нет.