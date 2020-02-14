Путин помиловал трех россиян

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Владимир Путин подписал указы о помиловании трех россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

В соответствующих документах указано, что речь идет о Павле Петрашове, Раисе Плетневой и Марине Чернышовой. Решение было принято "из принципов гуманности".

Мужчина был участником ДТП, в результате которого погиб пассажир другой машины. Что касается женщин, то Плетневу осудили за убийство, а Чернышова была заключена под стражу за причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце января 2020 года Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, которую осудили в России за контрабанду наркотиков. Соответствующее распоряжение вступило в силу в момент подписания. Девушку освободили из колонии.

