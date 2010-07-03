Владимир Путин помиловал четверых осужденных россиян: двоих мужчин и двух женщин. Указы об их помиловании опубликованы на официальном портале правовой информации.
В документах, подписанных главой государства, речь идет о Владилене Литвинове 1937 года рождения, Гайникамал Аюповой 1935 года рождения, Сергее Гладкобородове 1971 года рождения и Жанне Саламатиной 2000 года рождения. Уточняется, что указы президента вступят в силу спустя десять дней после опубликования.
Согласно законодательству, решение о помиловании принимает президент РФ на основании ходатайства осужденного или того, кто уже отбыл назначенное судом наказание и имеет неснятую судимость.
В декабре 2018 года Владимир Путин также подписал указы о помиловании пятерых осужденных россиян. Отмечалось, что все они ранее не были судимы и полностью раскаялись в содеянном.
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