Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян. Указы главы государства опубликованы на официальном правовом интернет-портале.

Согласно официальным документам, Борис Небреев, Виктор Свободин, Татьяна Стокласко, Олег Тараненко, Александр Артюх, ранее совершившие различные преступления и осужденные за них, освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Указы вступают в силу через 10 дней после публикации. Отмечается, что все пятеро ранее не были судимы и полностью раскаялись в содеянном.

Ранее 20 декабря президент России провел с журналистами традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. Свои вопросы успели озвучить 53 человека. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 3 часа 44 минуты. Сначала слово взял сам президент. Он отчитался об итогах года.