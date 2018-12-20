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20 декабря, 19:49

Путин помиловал пятерых осужденных россиян

власть

20 декабря, 19:49

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян. Указы главы государства опубликованы на официальном правовом интернет-портале.

Согласно официальным документам, Борис Небреев, Виктор Свободин, Татьяна Стокласко, Олег Тараненко, Александр Артюх, ранее совершившие различные преступления и осужденные за них, освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Указы вступают в силу через 10 дней после публикации. Отмечается, что все пятеро ранее не были судимы и полностью раскаялись в содеянном.

Ранее 20 декабря президент России провел с журналистами традиционную ежегодную большую пресс-конференцию. Свои вопросы успели озвучить 53 человека. Мероприятие традиционно началось в полдень и продлилось 3 часа 44 минуты. Сначала слово взял сам президент. Он отчитался об итогах года.

власть

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