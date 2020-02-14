Хуснуллин оценил возможность снижения ставки по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Возможность для снижения ставки по ипотеке в России есть, планируется проработать различные варианты, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Он пояснил, что этот вопрос будет прорабатываться совместно с Центробанком.
"Я считаю, что резервы есть, например, организационные. Многие задают вопрос стоимости страхования жилья, что является обязательным условием при получении ипотеки, везде разные ставки. Может быть, стоит прийти к одной ставке, и это приведет к снижению. Надо серьезно посмотреть вопрос, который ставят банки, это фондирование. Что если сегодня изменить нормативы по фондированию, то стоимость денег будет наименее дешевой", – приводит словам Хуснуллина Агентство "Москва".
Также он подчеркнул, что серьезным является вопрос рефинансирования.
"Вроде бы возможность есть, но физически рефинансирование делать достаточно сложно. Надо понять, какие есть на то причины", – отметил Хуснуллин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов. По его словам, это необходимо сделать из-за незнания многих горожан о своих возможностях. Он подчеркнул, что в среднем ставка по ипотеке за декабрь прошлого года составила 9%.
В январе средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам упала до исторического минимума в 9%. Всего за прошлый год физические лица взяли 1,27 миллиона ипотечных кредитов. Это на 13,7% меньше, чем годом ранее.
В декабре 2019 года на ипотечные займы пришлась четверть объема средств, взятых в кредит физлицами. За месяц было выдано более 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 345,1 миллиарда рублей. Это почти на четверть больше, чем месяцем ранее.
По последним данным, кредиты есть у 39,5 миллиона человек. Большинство клиентов российских банков имеют всего один кредит – ссуду наличными или ипотеку. Доля подобных заемщиков от общего количества кредитованных граждан постепенно снижается.
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