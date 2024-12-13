Песков: встреча "ядерной пятерки" в Дубае прошла на экспертном уровне

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Встреча представителей "ядерной пятерки", которая состоялась в ОАЭ, прошла на экспертном уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ответив на вопрос, кто представлял Россию на собрании.

Он напомнил, что позиция России по ядерному вопросу отражена в обновленной доктрине, которую Владимир Путин утвердил 19 ноября. Кроме того, Песков отметил, что мнение российской стороны на эту тему понятно.

К странам "ядерной пятерки" относятся Россия, КНР, США, Франция и Великобритания. Последняя встреча ее представителей состоялась 4 декабря в Дубае, об этом спустя несколько дней сообщило китайское министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что участники заседания провели дискуссию по тематике ядерных доктрин. Также они согласились, что подобное обсуждение было "своевременным" и необходимым для "избежания недопонимания и просчетов".

Журналисты предполагают, что разрыв во времени между встречей и объявлением о ней связан с тщательным согласованием общего коммюнике. Кроме того, отмечалось, что встречи в таком формате всегда были малопубличными, а после начала СВО стали практически полностью закрытыми.

