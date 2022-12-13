Послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в последнюю неделю декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

"Прошла информация про 27-е число, не совсем однозначно, но такая информация прошла", – сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию до конца текущего года.

По словам представителя Кремля, точной даты мероприятия пока нет. При этом он заверил, что послание российскому парламенту является приоритетным для президента.



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