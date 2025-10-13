13 октября, 14:20Политика
Песков заявил, что обращение с ракетами Tomahawk требует участия специалистов США
Фото: kremlin.ru
Обращение с ракетами Tomahawk требует участия специалистов из США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политик ответил на вопрос СМИ о том, можно ли сравнить официальную позицию Москвы со словами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что возможная поставка такого вооружения может для всех плохо закончиться.
"Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт", – передает слова Пескова "Газета.ру".
Представитель Кремля уточнил, что любой эксперт понимает и отдает себе отчет в принципах работы такого оружия.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk на Украину.
Данная тема, признался Песков, вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы. Он уточнил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления, связанные с этими снарядами.
Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине