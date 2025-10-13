Песков заявил, что обращение с ракетами Tomahawk требует участия специалистов США

Фото: kremlin.ru

Обращение с ракетами Tomahawk требует участия специалистов из США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик ответил на вопрос СМИ о том, можно ли сравнить официальную позицию Москвы со словами зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что возможная поставка такого вооружения может для всех плохо закончиться.

"Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт", – передает слова Пескова "Газета.ру".

Представитель Кремля уточнил, что любой эксперт понимает и отдает себе отчет в принципах работы такого оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение по возможным поставкам Tomahawk на Украину.

Данная тема, признался Песков, вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы. Он уточнил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления, связанные с этими снарядами.