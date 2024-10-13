Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса РФ с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Видеопоздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

"Благодаря вашему созидательному труду, энергии, целеустремленности сельское хозяйство прочно вошло в число наиболее успешных, динамичных отраслей национальной экономики, стало одним из значимых факторов укрепления суверенитета страны", – отметил Путин.

Он добавил, что за последние десять лет производство аграрной продукции в РФ выросло более чем на 30%, в пищевой индустрии рост составил более 40%. А сбор урожая зерновых в последние годы превышает 100 миллионов тонн.

Сельхозпроизводители обеспечивают внутренний рынок всеми основными на сегодняшний день видами провдовольствия, а российская продукция за счет своего качества пользуется высоким спросом в том числе и за рубежом.

Этого удалось добиться благодаря огромному вкладу многих людей, работающих в АПК: сотрудников аграрных компаний, фермерских хозяйств, работников пищевой индустрии и многих других.

"Низкий поклон за вашу любовь к родной земле, за профессионализм. Не сомневаюсь, что благодаря вашим усилиям, готовности к освоению передовых решений и технологий, эффективной поддержке государства АПК и впредь будет оставаться одним из флагманов нашей экономики", – добавил президент РФ.

Отдельно Путин поблагодарил аграриев Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и приграничных регионов: Курской, Белгородской, Брянской областей. Несмотря на все испытания, они трудятся с полной отдачей и выполняют свою работу на совесть, отметил глава государства.

Он пообещал, что власти будут продолжать оказывать им необходимую помощь в приоритетном порядке, восстанавливая и отстраивая все, что было разрушено и повреждено. Кроме того, в РФ будут создаваться условия для реализации богатейшего аграрного потенциала новых регионов страны.

Среди ключевых задач, стоящих перед АПК Росии – увеличение объемов производства не менее чем на 25% к 2030 году и рост экспорта не менее чем в полтора раза. Данные цели должны быть достигнуты за счет укрепления технологических возможностей отрасли, сказал Путин.

Кроме того, необходимо развивать сельские территории, повышать качество жизни людей за счет ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создавать современное жилье, дороги и инженерную инфраструктуру, подчеркнул президент.

"В целом будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу – в том числе малому – расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки. Еще раз поздравляю вас и ваши семьи с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!" – заключил Путин.

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