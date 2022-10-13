Мишустин предложил продлить программу получения земель на Дальнем Востоке и в Арктике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кабмин РФ может продлить действие программ "Арктический гектар" и "Дальневосточный гектар" до 1 марта 2023 года. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что после 5 лет использования земли по данным программам ее можно оформить в собственность либо в аренду на 49 лет.

"Но, как это часто бывает, граждане начали это делать перед завершением пятилетнего срока, и многим просто не хватает времени. Предлагается продлить до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных земель", – пояснил Мишустин.

Программа "Дальневосточный гектар" дает российским гражданам право на бесплатное получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке с обязательным условием его освоения в течение пяти лет. Как отмечал бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в эту программу россияне чаще всего вступают ради постройки дома на бесплатном участке.

Программа "Арктический гектар" заработала с 1 августа 2021 года, но воспользоваться ей и получить землю могли только жители арктических территорий. С февраля этого года сделать это может любой житель страны.



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