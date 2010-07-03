В ФАС предложили вернуть рекламу пива

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Начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин заявил, что российская пивная отрасль нуждается в смягчении ограничений на рекламу своей продукции, сообщает ТАСС.

По словам Мишеловина, необходимо ослабить запретные ограничения на рекламу пива и вина.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах. Запрет действует с 2005 года. Во время ЧМ-2018 вводились послабления в законодательстве.

Ранее Минсельхоз РФ поддержал инициативу Ассоциация виноградарей и виноделов "Севастополь" разрешить рекламу вина в радиусе 200 километров от производственных площадок. Предложение направили в профильные ведомства.