Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов объяснил высокий доход несовершеннолетней дочери главы региона Николая Любимова продажей зарегистрированного на нее имущества, сообщает РИА Новости.
В пользовании у девушки находится та же квартира, что и у родителей, площадью 205,1 квадратного метра и еще две площадью 92 и 127,7 квадратного метра. Также на дочь губернатора оформлены кладовка площадью 2,2 квадратного метра и машино-место площадью 16,7 квадратного метра. При этом автомобиля у нее нет.
Арапов рассказал, что на девушке были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, поскольку их продали.
Ранее сообщалось, что доход несовершеннолетней дочери губернатора Рязанской области Николая Любимова вдвое превысил заработок отца. Из сведений о доходах, опубликованных на сайте правительства Рязанской области, следует, что в 2019 году она задекларировала 10 миллионов рублей, в то время как доход самого губернатора составил около 4,3 миллиона рублей.
К слову, в 2018 году Любимов заработал 15 миллионов рублей. Доход супруги главы региона увеличился. В 2019 году она задекларировала свыше 1,8 миллиона рублей, а годом ранее 840 тысяч. Самый крупный доход, 10 миллионов рублей, указан у младшей дочери губернатора. При этом в прошлом году ребенок главы региона отчитался о доходе в 8 миллионов рублей.
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