Путин объяснил, почему 25 лет назад хотел отказаться от президентства

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Владимир Путин 25 лет назад в разговоре с тогдашним лидером страны Борисом Ельциным заявил о своей неготовности стать лидером страны, так как не считал себя готовым. Об этом глава государства заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано", – цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что тогда было очень много острых, сиюминутных, но жизненно важных вопросов для сохранения и развития страны. Глава государства сообщил, что в первую очередь думал, как ему решить поставленные перед ним задачи.

"И думал о том, удастся ли это сделать, справлюсь ли", – подытожил он.

Ранее Путин заявлял, что уберег Россию и страна отошла от края пропасти. По его мнению, все, что происходило со страной до и после отставки Ельцина, вело государство к полной утрате суверенитета. Он также назвал огромной честью доверие россиян, которые выбрали его главой РФ.

