Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых

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Владимир Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для ученых. Он поручил предусмотреть ее финансирование до 2026 года и продлить сроки реализации. Об этом президент заявил на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".

По его словам, многие хотят работать в России, участвовать в исследовательских проектах, в том числе в программе мегагрантов, которая позволяет собирать сильные исследовательские команды и решать интересные научные задачи.

"Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей", – сказал глава государства.

Путин добавил, как важно поддерживать крупные научные проекты соотечественников и ведущих зарубежных исследователей. Он отметил, что за пять лет ученый в общей сложности должен получить на свой проект полмиллиарда рублей при условии, что он готов работать в России на постоянной основе.

Ранее в России стартовала новая программа грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, которые своей деятельностью популяризируют науку.

В первом конкурсе смогут принять участие авторы или авторские коллективы, работающие над созданием теле- или радиопередач, текстов для печатных СМИ и другого медиаконтента. Размер гранта составит от одного до пяти миллионов рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 миллионов рублей.

В рамках второго конкурса свои силы смогут продемонстрировать организаторы научных фестивалей, выставок и иных мероприятий. Для этого будет выделено от 20 до 50 миллионов рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в следующем году составит 480 миллионов рублей.