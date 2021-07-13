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Происшествия

14:28

Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с пожаром в ковидном госпитале

власть происшествия пожар

Фото: HAIDER AL-ASSADEE/EPA/ТАСС

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с пожаром в больнице для пациентов с коронавирусом, в котором погибли по меньшей мере 54 человека. Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел минувшей ночью в больнице "Имама Хусейна" в иракском городе Эн-Насирия. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом, в результате чего пламя охватило все корпуса здания.

В пожаре пострадали 30 человек, еще 70 удалось спасти. По последним данным, погибли 54 человека.

Новости мира: в Ираке 52 человека погибли в результате пожара в ковидном госпитале

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