Путин допустил ответное применение снарядов с обедненным ураном против Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия при необходимости в ответном порядке будет применять против Украины боеприпасы с обедненным ураном. Об этом в ходе встречи с военкорами заявил Владимир Путин.

"Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они (ВСУ. – Прим. ред.) будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", – сказал президент, отметив, что в упреждающих ударах необходимости сейчас нет.

Он также предположил, что страны Запада решили поставить Украине снаряды с обедненным ураном, поскольку другие вооружения у них закончились. По его словам, ВСУ сейчас тратят 5–6 тысяч крупнокалиберных снарядов, тогда как США производят 15 тысяч единиц в месяц.

"Со складов то все выгребли, там осталось (оружие. – Прим. ред.) только в Южной Корее и в Израиле. <...> Но и это скоро закончится", – отметил российский лидер.

В конце апреля глава Минобороны Великобритании сообщил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. 13 июня стало известно о планах США поставить Украине аналогичные снаряды для танков Abrams.



Минобороны Британии сообщило, что передало Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном