Путин подписал закон о комплексном госрегулировании табачного рынка

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Владимир Путин подписал закон о комплексном госрегулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

1 июня соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Его инициатором выступил Минфин РФ.

Согласно принятому закону, табачный рынок будет регулироваться по аналогии с рынком алкоголя. Так, деятельность в сфере производства, хранения или продажи никотиносодержащей продукции и сырья станет лицензируемой с 1 марта 2024 года.

Документом также предусматривается обязательная регистрация отдельных видов технологического оборудования, используемого для выпуска указанной продукции. При этом оборудование, не используемое в производстве, необходимо будет консервировать.

Закон, за исключением отдельных норм, вступит в силу с 1 сентября текущего года. Со следующего марта начнет действовать в том числе требование, не позволяющее продавать табачную продукцию дешевле установленной правительством минимальной цены.

В минувшем апреле Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Так, приобрести электронные сигареты можно будет только в специализированных магазинах, но их будет запрещено открыто выкладывать на витринах.



Новости часа: Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка