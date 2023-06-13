Володин предложил обсудить с кабмином РФ организацию проверок магазинов вейпов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться в кабмин по организации проверок магазинов вейпов, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

"Давайте возьмем на контроль вопрос в рамках правоприменительной практики и подготовим предложение в правительство о проведении проверок торговых точек, где продаются вейпы", – заявил он.

28 апреля Владимир Путин утвердил закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициатива также предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей, включая безникотиновые, которые способны усиливать зависимость.

Кроме того, документом запрещается открыто выставлять вейпы на витрины магазинов. До этого инициативу одобрили в Совфеде и Госдуме.

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