Госдума одобрила законопроект о комплексном регулировании табачного рынка

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Госдума во II чтении приняла законопроект о комплексном регулировании табачного рынка в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором проекта стал Минфин России. Его внесли в правительство страны в июне 2022 года.

Закон призван усовершенствовать производство и оборот табачной, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства в России. Розничная продажа не будет подлежать обязательному лицензированию.

Работающие в сфере табачного бизнеса, согласно новому законопроекту, должны будут зарегистрировать или законсервировать оборудование, если оно не используется. Незаконно эксплуатируемое оборудование будет изъято.

Контроль за табачным рынком предложено возложить на Росалкогольрегулирование. Для этого ведомству потребуется увеличить штат сотрудников и получить дополнительное финансирование в размере 40,886 миллиона рублей ежегодно.

Законопроект планируют реализовать поэтапно. С 1 сентября 2023 года будет введено требование к производителям по регистрации оборудования, 1 марта 2024 года незаконно произведенную продукцию и незаконно эксплуатируемое оборудование начнут изымать.

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