Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

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Владимир Путин направил телеграммы с соболезнованиями в связи со смертью президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифы бен Зейда Аль Нахайяна. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телеграммы направлены вице-президенту, премьер-министру, министру обороны страны, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, а также наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

"Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", – отметил в телеграмме глава российского государства.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет. Он умер после продолжительной болезни. В последние годы Халифа бен Заид Аль Нахайян практически не занимался делами, а управление страной передал наследному принцу Мухаммеду бен Зейду.