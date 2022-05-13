Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

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Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян в возрасте 73 лет. Об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на министерство по делам президента.

Правящий страной с 2004 года президент скончался после продолжительной болезни. В последние годы он практически не занимался делами, а управление страной передал наследному принцу Мухаммеду бен Зейду.

"Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной его высочества президента ОАЭ шейха Халифы бен Зейда Аль Нахайяна", – говорится в сообщении.

Москва выразила соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ. Замминистра иностранных дел, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов добавил, что это большая утрата для народа страны.

"У нас очень добрые отношения с этой страной, и роль Халифы бен Заида Аль Нахайяна в этом всегда была очень весомой", – приводит его слова ТАСС.

