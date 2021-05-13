Песков прокомментировал информацию о выдвижении Путина на Нобелевскую премию

Фото: kremlin.ru

В Кремле не следят за развитием истории, связанной с выдвижением российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, об этом в Кремле узнали через СМИ.

"Нет, не следим", – уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что академик, писатель Сергей Комков номинировал Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Академик также добавил, что президента России уже включали в число кандидатов на премию мира 2014 года.