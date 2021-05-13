Путин поручил выработать единые требования к обеспечению безопасности в школах

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Владимир Путин поручил правительству выработать единые требования к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, трагедия в Казани показала, что в данном вопросе остаются проблемы.

"В 2018 году уже было дано на этот счет поручение. Позже вышло соответствующее постановление правительства", – уточнил президент РФ.

Он также добавил, что в целом российская система выстроена, однако многое отдано на решение местных властей и школ.

"Должен быть единый подход в целом по стране, и в дальнейшем совместно с регионами нужно держать эту сферу под постоянным контролем", – заключил Владимир Путин.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе.

Всего в больницы Казани было направлено 20 детей и трое взрослых. По данным Минздрава республики, накануне пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.

В результате нападения погибли семеро детей и две учительницы.