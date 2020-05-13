Чиновницу из Саратова уволили за слова о выплатах на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук уволили с поста после ее некорректного высказывания об оказании помощи семьям с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

В социальной сети "ВКонтакте" она написала, что за рождение детей раньше никогда денег не давали и все "жили как-то не скулили". Пост был опубликован ею под псевдонимом Лидия Прозорова.

Ранее слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих оценил политолог Александр Пантелеев. Он предположил, что решение об увольнении Бузовчук, которое приняла местная власть после ее слов, отражает желание продемонстрировать, что о гражданах заботятся и пресекают такое отношение.

Владимир Путин заявил, что наказание за хамство в отношении госслужащих должно быть строже, чем для обычных граждан. Глава государства отметил необходимость более жесткого подхода к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение.