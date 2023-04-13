Песков заявил, что Путину не нужен телеграм-канал

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину нет необходимости заводить свой телеграм-канал, поскольку его все слушают внимательно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с участниками "Мастерской новых медиа".

"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал?" – цитирует его телеграм-канал проекта.

В рамках общения со слушателями пресс-секретарь главы государства также дал несколько советов о том, как следует поступать PR-специалисту, если начальник не согласен с его мнением. Он подчеркнул, что в такой ситуации важны аргументы. Работник всегда может попросить руководство выделить ему несколько минут и объяснить важность информационного сопровождения, добавил Песков.

Он также сделал акцент на том, что начальника лучше сразу предупреждать о возможных негативных последствиях информации.

"Если он проявляет к этому полную индифферентность, то по крайней мере вы сможете сказать потом: "Я вас предупреждал", – резюмировал Песков.

Ранее представитель Кремля обратил внимание, что общество демонстрирует единение и консолидацию вокруг Путина.

Песков напомнил, что своей ключевой целью президент РФ ставит улучшение жизни граждан. По его словам, на это направлена вся работа. Речь идет в том числе о социально-экономическом развитии страны, продолжении выполнения государственных социальных обязательств, повышении уровня жизни людей.



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