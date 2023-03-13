Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию. Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовой информации.

В документе речь идет об оказании помощи развивающимся странам. Теперь РФ будет придерживаться принципов отказа от навязывания политических условий оказания помощи и уважения права государств самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом своих особенностей.

Также в концепции не будет пункта о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на правительственном часе рассказал, в чем суть обновленной концепции внешней политики России. По его словам, российская сторона на данном этапе хочет помешать и сорвать развитие государства под лозунгами деколонизации и "подготовки к распаду РФ".

Он заявил, что "англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад" стремятся поддерживать свой диктат в мировых делах ради собственного господства. Для достижения этой цели ими используются такие методы, как угрозы, шантаж и прямое воровство, подчеркнул глава МИД РФ.



Запад ведет гибридную войну против РФ с целью превратить ее в страну-изгоя – Лавров

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