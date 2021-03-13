Премьер-министр Мишустин освободил Мишина от должности заместителя главы ФАДН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об освобождении Михаила Мишина от должности заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей. Соответствующее распоряжение было размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, Мишин покидает пост замглавы ФАДН в связи с переходом на другую работу.

Михаил Николаевич Мишин родился 20 марта 1967 года в Челябинске. В 1991 году он закончил Челябинский государственный технический университет по специальности "Автоматика и телемеханика". В июле 2018 год его назначили на должность заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей.

Ранее Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина. Связано это с сокращением данной должности.