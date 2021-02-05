Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замглавы Минфина

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Антона Дроздова от должности замминистра финансов РФ. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что это связано с сокращением этой должности.

С июля 2008 по январь 2020 года Антон Дроздов занимал должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

В январе 2020 года его должность занял Максим Топилин, ранее возглавлявший министерство труда и социальной защиты РФ. Дроздова же назначили на пост замглавы Минфина.

Ранее Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Юрия Цветкова. Решение было принято по личной просьбе чиновника.

Цветков находился на должности замминистра транспорта и руководителя Росморречфлота с 2018 года. В качестве замглавы Минтранса чиновник занимался вопросами судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.